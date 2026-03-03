الرياض (د ب أ)

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الخميس المقبل اجتماعا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر تقنية ‌الفيديو ⁠يناقشون خلاله التطورات الإقليمية خاصة الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس الست الغنية بالنفط .

وأدانت معظم الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا، الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وشددت على أن أوروبا لا يمكن أن تقبل تصرفات إيران العسكرية، خاصة حين شملت الدول المجاورة (الخليجية) التي لم تكن جزءا من الصراع الأصلي.

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عبر محادثة بالفيديو طارئة، مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بهدف التوصل إلى موقف موحد بشأن الحرب الإيرانية، مع إدراج أسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي والمواطنين الأوروبيين العالقين على جدول الأعمال.

وقال مصدر خليجي في الرياض وزراء خارجية التعاون الخليجي سيبحثون مع نظرائهم الأوروبيين "الوضع في إيران، إضافة الى الأبعاد الإقليمية للصراع وتداعياته المحتملة على أسواق الطاقة".

كما سيناقش الطرفين "وضع المواطنين الأوروبيين العالقين في إيران وفي منطقة الخليج".

وكانت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، قد أصدرا بيانا مشتركا يحذران فيه من أي تصعيد إضافي في المنطقة.

وكشف الحرس الثوري الإيراني عن تدميره منظومة دفاع جوي أمريكي من طراز ثاد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، مع تدمير منظومتي ثاد للدفاع الجوي أصبحت لدينا قدرة أكبر لضرب أهدافنا بنجاح.