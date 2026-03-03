كوريا الجنوبية تُجلي 62 شخصاً من إسرائيل

أ ب

يقول مسؤولون كوريون جنوبيون إنهم أجلوا 62 مواطناً من إسرائيل إلى مصر بالحافلة، وذلك بعد إجلاء 23 كورياً من إيران في وقت سابق.

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء أنها قامت أيضاً بإجلاء أربعة أمريكيين من أصل كوري من إسرائيل.

وفيما سبق قال مسؤولون كوريون جنوبيون إنهم أجلوا 23 مواطناً كورياً جنوبياً من إيران إلى تركمانستان بالحافلة.

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء أنه يجري نقلهم إلى العاصمة عشق آباد، ومن المتوقع أن يعودوا جواً إلى كوريا الجنوبية أو إلى دول ثالثة يوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنها تعد خطط إجلاء طارئة وتنشر فرق استجابة سريعة لضمان سلامة الكوريين الجنوبيين في المنطقة.