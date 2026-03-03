زعمت وسائل إعلام عبرية اليوم أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية دقيقة في قلب طهران، أسفرت عن اغتيال وزير الدفاع الجديد للنظام الإيراني، مجيد بن الرضا.

وأوضحت صحيفة "News1.co.il" العبرية أن الاغتيال جاء بعد ساعات قليلة من تولي بن الرضا منصبه، خلفًا لعزيز ناصر زاده، الذي اغتيل نهاية الأسبوع الماضي ضمن الضربة الأولى لعملية "زئير الأسد".

وأشارت إلى أن الهجوم نُفّذ باستخدام ذخائر دقيقة على مبنى محصن في العاصمة، حيث كان الوزير الجديد متواجدًا مع مسؤولين كبار آخرين، وفي الوقت ذاته أكدت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري إصابة قائد بارز في النظام، مشيرة إلى أن ابن الرضا كان من بين الضحايا، وكان يُفترض أن يعيد الاستقرار إلى القيادة الأمنية بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

يذكر أن مجيد بن الرضا الضابط السابق في الحرس الثوري ونائب وزير الدفاع سابقًا، قد عُين في منصبه أمس الاثنين من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان.