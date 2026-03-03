إعلان

بعد يوم من تعيينه.. إسرائيل تزعم مقتل وزير الدفاع الإيراني الجديد

كتب : محمد جعفر

03:10 م 03/03/2026

مجيد بن الرضا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زعمت وسائل إعلام عبرية اليوم أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية دقيقة في قلب طهران، أسفرت عن اغتيال وزير الدفاع الجديد للنظام الإيراني، مجيد بن الرضا.

وأوضحت صحيفة "News1.co.il" العبرية أن الاغتيال جاء بعد ساعات قليلة من تولي بن الرضا منصبه، خلفًا لعزيز ناصر زاده، الذي اغتيل نهاية الأسبوع الماضي ضمن الضربة الأولى لعملية "زئير الأسد".

وأشارت إلى أن الهجوم نُفّذ باستخدام ذخائر دقيقة على مبنى محصن في العاصمة، حيث كان الوزير الجديد متواجدًا مع مسؤولين كبار آخرين، وفي الوقت ذاته أكدت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري إصابة قائد بارز في النظام، مشيرة إلى أن ابن الرضا كان من بين الضحايا، وكان يُفترض أن يعيد الاستقرار إلى القيادة الأمنية بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

يذكر أن مجيد بن الرضا الضابط السابق في الحرس الثوري ونائب وزير الدفاع سابقًا، قد عُين في منصبه أمس الاثنين من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجيد بن الرضا إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران إسرائيل إسرائيل وإيران وزير الدفاع الإيراني الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
جنة الصائم

هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
إيران تلوح بـ"إعلان الحرب" ضد أوروبا ردًا على محاولات حماية دول الخليج
شئون عربية و دولية

إيران تلوح بـ"إعلان الحرب" ضد أوروبا ردًا على محاولات حماية دول الخليج

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان