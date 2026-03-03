بعد الهجوم الإيراني.. مشاهد من السفارة الأمريكية في السعودية

بعد تعرضها لهجوم بمسيّرتين، أظهرت صور للسفارة الأمريكية في الرياض اليوم الثلاثاء، الأجواء هادئة والحركة طبيعية. حسبما قالت قناة العربية- الحدث في تقرير لها.

ووفقا لقناة العربية السعودية، فقد وثقت الكاميرا حركة عادية في محيط السفارة، حيث لم تظهر أي أضرار كبرى في المبنى. كما لم تظهر أية أضرار ملحوظة في مقر السفارة، باستثناء آثار حريق ظهر على أعلى أحد المباني التابع للسفارة.

أتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم أنها اعترضت ودمرت 8 طائرات مسيرة قرب الرياض والخرج. وأوضحت أن السفارة الأمريكية في الحي الدبلوماسي بالرياض تعرّضت لهجوم بمسيّرتين تسبب بحريق "محدود" وتصاعد الدخّان من مبناها.

وعقب الهجوم أبلغت السفارة الأمريكية، مواطنيها بالبقاء في منازلهم في الرياض وجدّة والظهران ، وقيدت السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة.

صور للسفارة الأميركية في السعودية بعد التصدي لمسيّرتين pic.twitter.com/OxS6pbXmuI — العربية (@AlArabiya) March 3, 2026

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية، أنها ستلغي جميع المواعيد القنصلية ليوم الثلاثاء، بسبب هجوم على المنشأة، من قبل ما يشتبه أنها طائرات مسيرة إيرانية في وقت سابق صباح الثلاثاء.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق وقوع الهجوم، قائلة إنه تسبب في "حريق محدود وأضرار مادية طفيفة". وقال مصدر مطلع لشبكة سي إن إن الأمريكية، إنه لم ترد أي تقارير أولية عن وقوع إصابات.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها عبر "إكس"، تويتر سابقًا: "تم إلغاء جميع المواعيد الروتينية والطارئة لخدمات المواطنين الأمريكيين. ولا يزال إشعار البقاء في المنازل ساريًا في جدة والرياض والظهران، ونوصي المواطنين الأمريكيين في المملكة بمواصلة البقاء في منازلهم أيضاً".

وأضافت، أنه ينبغي على جميع الأمريكيين "وضع خطة سلامة شخصية" وتجنب مبنى السفارة حتى إشعار آخر.

كما أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق أبوابها حتى إشعار آخر "بسبب التوترات الإقليمية المستمرة"، وفق ما ذكرته عبر منصات التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

وقالت السفارة عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "لقد ألغينا جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة. وسنعلن عن موعد عودة السفارة إلى العمليات الطبيعية".