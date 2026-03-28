بعد السعودية.. قطر توقع اتفاقية تعاون دفاعي مع أوكرانيا

وقعت وزارة الدفاع القطرية اتفاقية تعاون دفاعي مع وزارة الدفاع الأوكرانية تشمل التعاون التكنولوجي وتطوير المشاريع والاستثمارات وتبادل الخبرات في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة. و جرى التوقيع خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قطر السبت.

وجاء توقيع الاتفاقية، عقب لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، مع أمين عام مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، ورئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية أندريه هناتوف، وذلك، خلال زيارتهم لدولة قطر، برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وعن الجانب الأوكراني أندريه هناتوف رئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية

اتفاقية مع السعودية

ووقعت أمس الجمعة، وزارة الدفاع السعودية ونظيرتها الأوكرانية، الجمعة، في جدة، مذكرة ترتيبات مرتبطة بالمشتريات الدفاعية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة أن الاتفاقية وقعها من جانب وزارة الدفاع السعودية مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري، ومن جانب وزارة الدفاع الأوكرانية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق أندي هناتوف.

تعاون مع الإمارات

كما زار زيلينسكي في وقت سابق الإمارات حيث اجتمع مع الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واتفق البلدان على التعاون في مجالي الأمن والدفاع. وقال زيلينسكي عبر تيليجرام "ستضع فرقنا اللمسات النهائية على التفاصيل".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الرئيسين بحثا خلال اللقاء "مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين".