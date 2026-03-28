أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم

05:30 م 28/03/2026

طقس مائل للدفء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السحب يصاحبها سقوط الأمطار وخاصة على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس مائل للدفء إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 درجة، والسواحل الشمالية 20 درجة، وشمال الصعيد 27 درجة، وجنوب الصعيد 34 درجة.

أمطار الأرصاد الطقس

على متنها 3500 جندي.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول السفينة تريبولي
استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر
الصحة: استمرار تقديم الخدمات الصحية دون التأثر بنظام العمل عن بُعد
فئة وحيدة مستثناه من التطبيق.. مصدر بالتعليم يحسم الجدل بشأن العمل عن بُعد
"صفقة ناقصة أو تصعيد".. ترامب يواجه خيارات صعبة للخروج من مأزق حرب إيران

