أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السحب يصاحبها سقوط الأمطار وخاصة على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس مائل للدفء إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 درجة، والسواحل الشمالية 20 درجة، وشمال الصعيد 27 درجة، وجنوب الصعيد 34 درجة.