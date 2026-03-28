أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوافق على تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص يوم الأحد من كل أسبوع.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن هذا القرار يشمل مؤسسات القطاع الخاص باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن هذا القرار يبدأ مع أول يوم أحد من شهر أبريل المقبل ولمدة شهر.

