العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء

كتب : محمد نصار

01:56 م 28/03/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوافق على تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص يوم الأحد من كل أسبوع.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن هذا القرار يشمل مؤسسات القطاع الخاص باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن هذا القرار يبدأ مع أول يوم أحد من شهر أبريل المقبل ولمدة شهر.

اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العمل عن بعد ترشيد الكهرباء رئيس الوزراء تطبيق العمل عن بعد

أحدث الموضوعات

تفاصيل حادث الفنان نبيل نورالدين ونقله إلى المستشفى
زووم

تفاصيل حادث الفنان نبيل نورالدين ونقله إلى المستشفى
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
أخبار مصر

يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
رسالة من محمد عبد المنعم لوالدته بعد مباراة مصر والسعودية
رياضة عربية وعالمية

رسالة من محمد عبد المنعم لوالدته بعد مباراة مصر والسعودية
المهن التمثيلية تكشف تطورات حالة الفنان طارق النهري الصحية - خاص
زووم

المهن التمثيلية تكشف تطورات حالة الفنان طارق النهري الصحية - خاص

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
أخبار مصر

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب