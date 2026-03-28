يدخل بعد قليل، قرار غلق المحال 9 مساءً حيز التنفيذ على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وسط تساؤلات حول عقوبة مخالفة مواعيد الغلق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر بدء غلق المحال العامة في تمام الساعة 9 مساءً اعتبارًا من اليوم السبت 28 مارس 2026، ولمدة شهر.

عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

تشمل العقوبات على مخالفة مواعيد عمل المحال والأنشطة التجارية، ما يلي:

1- في حال المخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية يتم إنذار المسؤول كتابة.

2- إذا انقضت 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر.

3- لا يسمح للمحل المخالف بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التخصيص للفتح مرة أخرى.

مواعيد غلق المحال يومي الخميس الجمعة

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء، مواعيد غلق المحال والأنشطة يومي الخميس والجمعة بزيادة ساعة استثناءً من قرار الغلق في تمام الساعة التاسعة يوميًا، ليكون الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً في هذين اليومين.

الفئات المستثناه من الغلق 9 مساء

تستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، وتستثنى المستشفيات ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، كما يتم مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

عقوبات مخالفة تراخيص المحال العامة

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عقوبات مشددة على المخالفين، تصل إلى 20 ألف جنيه غرامة مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

ونص القانون كذلك على توقيع غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على من يدير محلًا دون ترخيص، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع غلق المنشأة على نفقة المخالف.

