إعلان

إنذار وغلق.. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال 9 مساءً

كتب : محمد نصار

05:39 م 28/03/2026

غلق المحال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يدخل بعد قليل، قرار غلق المحال 9 مساءً حيز التنفيذ على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وسط تساؤلات حول عقوبة مخالفة مواعيد الغلق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر بدء غلق المحال العامة في تمام الساعة 9 مساءً اعتبارًا من اليوم السبت 28 مارس 2026، ولمدة شهر.

عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

تشمل العقوبات على مخالفة مواعيد عمل المحال والأنشطة التجارية، ما يلي:

1- في حال المخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية يتم إنذار المسؤول كتابة.
2- إذا انقضت 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر.
3- لا يسمح للمحل المخالف بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التخصيص للفتح مرة أخرى.

مواعيد غلق المحال يومي الخميس الجمعة

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء، مواعيد غلق المحال والأنشطة يومي الخميس والجمعة بزيادة ساعة استثناءً من قرار الغلق في تمام الساعة التاسعة يوميًا، ليكون الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً في هذين اليومين.

الفئات المستثناه من الغلق 9 مساء

تستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، وتستثنى المستشفيات ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، كما يتم مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

عقوبات مخالفة تراخيص المحال العامة

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عقوبات مشددة على المخالفين، تصل إلى 20 ألف جنيه غرامة مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

ونص القانون كذلك على توقيع غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على من يدير محلًا دون ترخيص، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع غلق المنشأة على نفقة المخالف.

555

اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غلق المحال 9 مساء قانون المحال العامة مواعيد غلق المحلات التنمية المحلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على متنها 3500 جندي.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول السفينة تريبولي
شئون عربية و دولية

على متنها 3500 جندي.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول السفينة تريبولي
واشنطن تنفي مزاعم إيران بشأن استهداف قوات أمريكية في الإمارات
شئون عربية و دولية

واشنطن تنفي مزاعم إيران بشأن استهداف قوات أمريكية في الإمارات
إنذار وغلق.. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال 9 مساءً
أخبار مصر

إنذار وغلق.. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال 9 مساءً
موقف البنوك من العمل عن بُعد يوم الأحد ولمدة شهر
اقتصاد

موقف البنوك من العمل عن بُعد يوم الأحد ولمدة شهر

زيادة مرتقبة للأجور تتجاوز التضخم للمرة الأولى .. ماذا نعرف؟
أخبار البنوك

زيادة مرتقبة للأجور تتجاوز التضخم للمرة الأولى .. ماذا نعرف؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب