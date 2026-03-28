أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت مقرَّين في دبي يتواجد داخلهما نحو 500 جندي أمريكي.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، في بيان له السبت: "مع التذكير بالتحذيرات السابقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن فرار قوات الجيش الأمريكي من قواعدها في المنطقة، تم تنفيذ هجوم صاروخي وبالطائرات المسيّرة ضد مقرَّين يتواجد داخلهما عسكريون أمريكيون في دبي".

تحديد الموقعين

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في بيانه: "لقد حذرنا سابقًا من أن الجيش الأمريكي، وبسبب الهجوم القوي للقوات المسلحة وتدمير قواعده في المنطقة، قد فرّ واختبأ خارج قواعده. وخلال الساعات الماضية، تم تحديد موقعين؛ حيث كان يوجد أكثر من 400 شخص في الموقع الأول، وأكثر من 100 شخص في الموقع الثاني في دبي".

وأضاف إبراهيم ذو الفقاري: "وقد تم رصد الموقعين واستهدافهما بهجوم صاروخي وبطائرات مسيّرة دقيقة من قبل قوات الجو-فضاء والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في صفوفهم".

وزعم المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي: "منذ ساعات، تعمل سيارات الإسعاف على نقل القتلى والجرحى من القادة والجنود الأمريكيين"، مشيرًا إلى أن "على ترامب وقادة الجيش الأمريكي أن يدركوا جيدًا أن المنطقة ستتحول إلى مقبرة للجنود الأمريكيين، وأنه لا خيار أمامهم سوى الاستسلام لإرادة الشعب البطل".

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الإيرانية بنفي أو إثبات تلك الأخبار التي أعلنها مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني.