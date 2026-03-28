تغريم المتهم بالاستيلاء على حسابات شيرين عبدالوهاب 50 ألف جنيه

كتب : أحمد عادل

05:07 م 28/03/2026

شيرين عبدالوهاب

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بتغريم المتهم بالاستيلاء على الصفحات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني 20 ألف جنيه.

الاستيلاء على حسابات شيرين عبدالوهاب

وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغات المقدمة من محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي اتهم فيها شخصًا بالسيطرة على حسابات موكلته عبر منصات فيسبوك وإكس وإنستجرام وتيك توك، إلى جانب الاستحواذ على قناتها الرسمية على يوتيوب، وتحقيق أرباح مالية منها دون وجه حق.

وأكد دفاع الفنانة خلال الجلسات أن شيرين عبدالوهاب لم توقع أي عقود بيع أو تنازل عن صفحاتها أو حساباتها الإلكترونية لأي جهة أو شخص، مشددًا على أن ما حدث يمثل استيلاءً غير مشروع واستغلالًا تجاريًا دون سند

محكمة جنح القاهرة الاقتصادية شيرين عبدالوهاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
أخبار مصر

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء
أخبار مصر

هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء
العمل من المنزل يوم الأحد.. هل تصمد شبكات الاتصالات والإنترنت أمام الضغط؟
اقتصاد

العمل من المنزل يوم الأحد.. هل تصمد شبكات الاتصالات والإنترنت أمام الضغط؟
فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن وتصعيد عملياته
شئون عربية و دولية

فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن وتصعيد عملياته
استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر
رياضة عربية وعالمية

استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر

أخبار

المزيد

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب