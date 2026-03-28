تغريم المتهم بالاستيلاء على حسابات شيرين عبدالوهاب 50 ألف جنيه

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بتغريم المتهم بالاستيلاء على الصفحات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني 20 ألف جنيه.

الاستيلاء على حسابات شيرين عبدالوهاب

وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغات المقدمة من محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي اتهم فيها شخصًا بالسيطرة على حسابات موكلته عبر منصات فيسبوك وإكس وإنستجرام وتيك توك، إلى جانب الاستحواذ على قناتها الرسمية على يوتيوب، وتحقيق أرباح مالية منها دون وجه حق.

وأكد دفاع الفنانة خلال الجلسات أن شيرين عبدالوهاب لم توقع أي عقود بيع أو تنازل عن صفحاتها أو حساباتها الإلكترونية لأي جهة أو شخص، مشددًا على أن ما حدث يمثل استيلاءً غير مشروع واستغلالًا تجاريًا دون سند