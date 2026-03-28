نجح طاقم سيارة إسعاف بهيئة إسعاف الدقهلية في إنقاذ سيدة وجنينها، بعد إجراء ولادة طبيعية لها داخل سيارة الإسعاف بنطاق مركز السنبلاوين، وذلك بعدما فاجأتها آلام الوضع أثناء تواجدها داخل منزلها بقرية أبو قراميط.

وجاء ذلك في ظل سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، ما صعّب على السيدة العثور على وسيلة انتقال مناسبة للوصول إلى المستشفى.

تفاصيل اللحظات الحاسمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، أثناء هطول أمطار غزيرة على المحافظة، حيث وقفت السيدة أمام قريتها في محاولة للعثور على وسيلة مواصلات تنقلها إلى أقرب مستشفى، وانتظرت لفترة دون جدوى.

وخلال تلك اللحظات، تصادف مرور سيارة إسعاف، فبادر الأهالي بإيقافها لنقل السيدة، ورغم أن السيارة كانت في مهمة، طُلب منهم التواصل مع الخط الساخن، إلا أن حالة السيدة بدأت في التدهور سريعًا.

تدخل سريع وإنقاذ ناجح

وبالفحص، تبين أن السيدة تبلغ من العمر 20 عامًا وكانت في حالة ولادة، فقام المسعف، إبراهيم نعيم، على الفور بإدخالها إلى سيارة الإسعاف، وبدأ التعامل مع الحالة وفقًا للمعايير الصحية والبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وتمكن المسعف من إجراء الولادة داخل السيارة بشكل طبيعي، مع تقديم الإسعافات اللازمة للأم، والتعامل مع المولود وفق الإجراءات الصحية، وقطع الحبل السري بشكل آمن.

كما حرص على طمأنة السيدة وتوجيهها لتنظيم عملية التنفس، حتى تمت الولادة بنجاح، ثم قام بتجفيف الطفل وتحفيزه، وإزالة أي سوائل تعوق تنفسه، والتأكد من استقرار العلامات الحيوية للأم والمولود.

نقل الأم والطفل وسط فرحة كبيرة

وعقب الاطمئنان على الحالة، جرى نقل السيدة وطفلها إلى مستشفى السنبلاوين العام لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الصحية الخاصة بالأم والطفل.

وشهدت سيارة الإسعاف أجواء من الفرحة، حيث انطلقت الزغاريد احتفالًا بنجاح عملية الولادة، فيما قررت أسرة السيدة إطلاق اسم “إبراهيم” على المولود، تقديرًا لدور المسعف الذي أشرف على ولادته.