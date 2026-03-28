صواريخ إيرانية تضرب بيت شيمش في إسرائيل وتخلّف دمارًا كبيرًا

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، أن صاروخًا إيرانيًا سقط في منطقة إشتاؤول قرب بيت شيمش، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من المباني.

وأوضحت التقارير العبرية، أن الصاروخ تسبب في دمار واسع بالموقع المستهدف، في ظل استكمال الضربات العنيفة التي تشنها إيران على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

3 פצועים קל מנפילה סמוך לבית שמש | תיעוד הנזק לבתים בזירה@Itsik_zuarets pic.twitter.com/6MjmVbMaPZ — כאן חדשות (@kann_news) March 28, 2026

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى تضرر مبانٍ عدة بشكل متفاوت، إضافة إلى احتراق وتدمير عدد كبير من المركبات، وسط استمرار عمليات التقييم الميداني لحجم الخسائر.



ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد متبادل بين إيران وإسرائيل، مع تزايد وتيرة الضربات وتأثيرها على المناطق السكنية والبنية التحتية.

إصابة كنيس يهودي

وأفادت أنباء أولية بإصابة كنيس يهودي في بيت شيمش إثر سقوط صاروخ في جنوب إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن صواريخ أطلقت من إيران أصابت منطقة مفتوحة قرب بيت شيمش بعد ظهر اليوم السبت، دون ورود أنباء عن سقوط إصابات، في حين تم نشر قوات الإنقاذ في المكان.

وأشارت التقارير الأولية إلى وابل محدود من إيران، ما أطلق صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل والقدس والمناطق المنخفضة الوسطى. وقالت خدمات الطوارئ إن فرقها تقوم بمسح موقع السقوط، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار في القدس ومنطقة البحر الميت وأشدود وأجزاء من النقب، بما فيها ديمونا ويروحام، بعد رصد عمليات إطلاق إضافية. كما أفاد سكان في وسط إسرائيل بسماعهم دوي انفجارات.