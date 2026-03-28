إعلان

يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة

كتب : محمد عبدالناصر

01:43 م 28/03/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تتحرك حاليًا لتنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الوقود، بما يساهم في الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد، بعد ما أظهرته التجربة من تحقيق وفر كبير في استهلاك الطاقة والوقود، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على بدء التنفيذ اعتبارًا من أول أحد من شهر أبريل ولمدة شهر، بحيث يكون يوم الأحد يوم عمل عن بُعد لكافة الجهات الحكومية، إلى جانب القطاع الخاص، باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف مدبولي أن الحكومة قررت البدء في الإبطاء الكامل لبعض المشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة السولار والبنزين، لمدة لا تقل عن شهرين، وذلك في إطار خطة متكاملة لإدارة الموارد بكفاءة، مع توجيه الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار.

وأشار إلى أنه تم توجيه كافة الجهات الحكومية بتقليل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30% فيما يتعلق بسيارات الجهات الحكومية، مؤكدًا أن جميع المؤسسات مطالبة باتخاذ إجراءات فعلية لترشيد الاستهلاك خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الضغوط على قطاع الطاقة، بما يضمن استدامة الخدمات واستمرار النشاط الاقتصادي بشكل متوازن.

ترشيد الكهرباء قرارات الحكومة العمل عن بعد ترشيد الوقود مصطفى مدبولي

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

