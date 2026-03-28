بسبب ضعف راتبه.. وزير الثروة الحيوانية السوداني يبحث عن عمل إضافي

أعلن وزير الثروة الحيوانية السوداني أحمد التجاني المنصوري أنه يبحث عن عمل إضافي بسبب ضعف راتبه الحكومي، وذلك عبر منشور نشره على منصة "لينكدإن" المتخصصة في التوظيف.

وقال المنصوري في المنشور: "إنه يعمل وزيرًا للثروة الحيوانية والسمكية، وإن دخله الحالي لا يغطي احتياجاته، مشيرًا إلى أنه يسعى للحصول على وظيفة بدوام جزئي، ودعا المهتمين إلى تقديم الدعم.

وأوضح الوزير في تحديث لاحق، أن بحثه يتركز على تقديم خدمات استشارية لشركات ومؤسسات دولية تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني، مؤكدًا استعداده للنظر في فرص عمل خارج السودان، بما في ذلك الإمارات وقطر والسعودية.

وأثار إعلان الوزير عن رغبته في الحصول على عمل إضافي تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره مستخدمون مؤشرًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تواجه العاملين في القطاع العام.

صورة 1

متخصص في تطوير الصناعات الحيوانية

ويُعد المنصوري من أبرز المتخصصين السودانيين في الطب البيطري وتطوير الصناعات الحيوانية. وُلد في الحصاحيصا بولاية الجزيرة عام 1949، وتخرج في كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم، ثم حصل على ماجستير في طب التوليد من جامعة زغرب، قبل أن ينال درجة الدكتوراه من جامعة الخرطوم.

وتولى المنصوري مناصب أكاديمية وإدارية داخل السودان وخارجه، من بينها أستاذ بجامعة الجزيرة، ومحاضر بجامعة الملك فيصل، ومدير عام الشركة الوطنية للتنمية الزراعية في السعودية.

كما أسس شركة الروابي للألبان في الإمارات عام 1989، وتولى رئاسة مجموعة الإمارات للألبان والعصائر، وحصل عام 2018 على جائزة أفضل مدير تنفيذي في قطاع السلع الاستهلاكية من مجلة CEO الشرق الأوسط، واختير ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في عالم الأعمال.