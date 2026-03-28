أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة بمنطقة كوبري العوايد بأحياء حي شرق والمنتزه أول، لإعادة الانضباط للشارع السكندري والتصدي لمظاهر العشوائية والتعديات.

إزالة أكشاك عشوائية للباعة الجائلين

ورصد المحافظ خلال الجولة وجود إشغالات وتعديات على قطعة أرض مملوكة لإحدى الشركات، تتضمن إنشاء أكشاك عشوائية للباعة الجائلين، ما أسهم في تشويه المظهر الحضاري للمنطقة.

ووجه عطية، بإزالة كافة الإشغالات والتعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي جهة تستغل مواقع داخل المحافظة دون الالتزام بالاشتراطات أو تتسبب في الإضرار بالشكل الحضاري أو البيئة.

سرقة التيار الكهربائي

وفي نطاق حي منتزه أول، أسفرت الجولة عن رصد انتشار الباعة الجائلين أسفل الكوبري، إلى جانب قيام بعضهم بسرقة التيار الكهربائي، حيث جرى استدعاء مباحث الكهرباء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلف المحافظ إدارات المرور والمواقف لمنع الوقوف العشوائي، والتأكيد على عدم استغلال أسفل الكوبري كموقف غير رسمي، تمهيدًا لاستغلال المساحة أسفل الكوبري في إنشاء مكاتب خدمية متكاملة لتقديم الخدمات للمواطنين.

شارك في الجولة كل من اللواء أحمد حبيب، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد، وإنجي فتحي، رئيس حي شرق، ووليد مرسي، رئيس حي المنتزه أول.