في جولة مفاجئة بكوبري العوايد.. قرارات مهمة لمحافظ الإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:47 م 28/03/2026 تعديل في 04:52 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بكوبري العوايد (1)
  • عرض 7 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بكوبري العوايد (4)
  • عرض 7 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بكوبري العوايد (3)
  • عرض 7 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بكوبري العوايد (5)
  • عرض 7 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بكوبري العوايد (6)
  • عرض 7 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بكوبري العوايد (7)

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة بمنطقة كوبري العوايد بأحياء حي شرق والمنتزه أول، لإعادة الانضباط للشارع السكندري والتصدي لمظاهر العشوائية والتعديات.

إزالة أكشاك عشوائية للباعة الجائلين

ورصد المحافظ خلال الجولة وجود إشغالات وتعديات على قطعة أرض مملوكة لإحدى الشركات، تتضمن إنشاء أكشاك عشوائية للباعة الجائلين، ما أسهم في تشويه المظهر الحضاري للمنطقة.

ووجه عطية، بإزالة كافة الإشغالات والتعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي جهة تستغل مواقع داخل المحافظة دون الالتزام بالاشتراطات أو تتسبب في الإضرار بالشكل الحضاري أو البيئة.

سرقة التيار الكهربائي

وفي نطاق حي منتزه أول، أسفرت الجولة عن رصد انتشار الباعة الجائلين أسفل الكوبري، إلى جانب قيام بعضهم بسرقة التيار الكهربائي، حيث جرى استدعاء مباحث الكهرباء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلف المحافظ إدارات المرور والمواقف لمنع الوقوف العشوائي، والتأكيد على عدم استغلال أسفل الكوبري كموقف غير رسمي، تمهيدًا لاستغلال المساحة أسفل الكوبري في إنشاء مكاتب خدمية متكاملة لتقديم الخدمات للمواطنين.

شارك في الجولة كل من اللواء أحمد حبيب، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد، وإنجي فتحي، رئيس حي شرق، ووليد مرسي، رئيس حي المنتزه أول.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
أخبار مصر

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
هل تتغير المواعيد؟.. مصير مباريات الدوري المصري بعد قرار ترشيد الكهرباء
رياضة محلية

هل تتغير المواعيد؟.. مصير مباريات الدوري المصري بعد قرار ترشيد الكهرباء
الصحة: استمرار تقديم الخدمات الصحية دون التأثر بنظام العمل عن بُعد
أخبار مصر

الصحة: استمرار تقديم الخدمات الصحية دون التأثر بنظام العمل عن بُعد
هل تتغير مواعيد أتوبيسات النقل العام بسبب غلق المحال 9 مساءً؟
أخبار مصر

هل تتغير مواعيد أتوبيسات النقل العام بسبب غلق المحال 9 مساءً؟
رئيس الوزراء: الطماطم بين 15 و20 جنيهًا في سوق العبور
أخبار مصر

رئيس الوزراء: الطماطم بين 15 و20 جنيهًا في سوق العبور

أخبار

المزيد

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب