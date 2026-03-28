رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة

كتب : محمد عبدالناصر

02:10 م 28/03/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيادات المرتقبة في الأجور ستكون «كبيرة»، ولأول مرة ستتجاوز معدلات التضخم، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن الدولة تمر بمرحلة استثنائية تتطلب اتخاذ قرارات دقيقة تستهدف تقليل التأثيرات السلبية على المواطنين والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على اختيار البدائل الأقل تأثيرًا في إدارة هذه المرحلة.

وأضاف أن بعض الإجراءات، مثل قرارات الإغلاق الجزئي، لا تستهدف فقط خفض استهلاك الكهرباء، وإنما تهدف أيضًا إلى تقليل حركة المرور، بما ينعكس بشكل مباشر على خفض استهلاك الوقود.

وشدد مدبولي على أن الهدف الأساسي من هذه السياسات هو تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على الموارد، مع تقليل الأعباء قدر الإمكان على المواطنين في ظل التحديات الحالية.

وتابع: ندعو الله أن تنتهي الحرب في أسرع وقت، لكن لو الحرب استمرت الفاتورة ستكون كبيرة جدا.

