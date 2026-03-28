صقور بلا مخالب.. الصحف السعودية تعلق على رباعية منتخب مصر ودياً

أشادت الصحف والمواقع السعودية بأداء منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة العميد حسام حسن، بعد الفوز على الأخضر وديا برباعية نظيفة، مشيرة إلى أنها درس قاس قبل كأس العالم 2026.

فوز منتخب مصر على السعودية

فاز منتخب مصر على السعودية، برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس، استعدادا لكأس العالم 2026.

تعليقات الصحف والمواقع السعودية

الشرق الأوسط.. أخطاء فادحة وصقور بلا مخالب

وصفت صحيفة الشرق الأوسط، المنتخب السعودي بـ"صقور بلا مخالب"، مشيرة إلى أن فوز منتخب مصر برباعية درس قاس قبل المونديال.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة تفتح ملف الأسئلة المؤجلة في الأخضر وأن هناك أخطاء فادحة في التغطية الدفاعية وحراسة المرمى "تدق ناقوس الخطر".

عكاظ.. لا مستوى ولا روح

ذكرت صحية "عكاظ" أن رينارد مدرب المنتخب السعودي يصدم الشارع الرياضي، مشيرة إلى أن المنتخب السعودي "لا مستوى ولا روح".

الرياضية.. أول رباعية بعد 8 أعوام

ألقت صحيفة الرياضية السعودية الضوء على رقم سلبي للمنتخب السعودي، بعد الخسارة من مصر وديا برباعية نظيفة.

وأشارت إلى أن المنتخب السعودي خسر بأربعة أهداف للمرة الأولى منذ 8 أعوام.

