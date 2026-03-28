واشنطن تنفي مزاعم إيران بشأن استهداف قوات أمريكية في الإمارات

كتب : وكالات

05:52 م 28/03/2026

القيادة المركزية الأمريكية

نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة الأنباء التي روج لها الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف ما وصفه بـ"مقرات" لقوات أمريكية في دبي كان يتواجد بها نحو 500 جندي أمريكي.

وأكدت القيادة المركزية، في بيان لها السبت، أنه لم يتم استهداف أي أفراد أمريكيين في دبي، ولم تُسجل أي خسائر بشرية، مشددةً على أن هذه المزاعم "عارية تمامًا من الصحة".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن مثل هذه الادعاءات تأتي في إطار حملات تضليل إعلامي تهدف إلى تشويه الواقع الميداني، في وقت تشير فيه التقييمات إلى تراجع القدرات العسكرية الإيرانية.


وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت مقرَّين في دبي يتواجد داخلهما نحو 500 جندي أمريكي.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، في بيان له السبت: "مع التذكير بالتحذيرات السابقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن فرار قوات الجيش الأمريكي من قواعدها في المنطقة، تم تنفيذ هجوم صاروخي وبالطائرات المسيّرة ضد مقرَّين يتواجد داخلهما عسكريون أمريكيون في دبي".

تحديد الموقعين

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في بيانه: "لقد حذرنا سابقًا من أن الجيش الأمريكي، وبسبب الهجوم القوي للقوات المسلحة وتدمير قواعده في المنطقة، قد فرّ واختبأ خارج قواعده. وخلال الساعات الماضية، تم تحديد موقعين؛ حيث كان يوجد أكثر من 400 شخص في الموقع الأول، وأكثر من 100 شخص في الموقع الثاني في دبي".

وأضاف إبراهيم ذو الفقاري: "وقد تم رصد الموقعين واستهدافهما بهجوم صاروخي وبطائرات مسيّرة دقيقة من قبل قوات الجو-فضاء والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في صفوفهم".

