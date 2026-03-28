اشتعل حريق اليوم، بسيارة نقل بضائع داخل شركة شحن بطريق كرداسة بمحافظة الجيزة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران وإخمادها.

حريق يلتهم سيارة نقل داخل شركة شحن بكرداسة

تلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وقوع الحريق، وعقب الفحص والتحريات الأولية تبين أن السائق تمكن من نقل السيارة خارج الشركة وتركها وسط الطريق لتسهيل عمليات الإطفاء، فيما امتدت النيران إلى جزء محدود من مبنى الشركة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة المواطنين من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، وجاري إجراء معاينة لكشف ملابسات الواقعة تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.