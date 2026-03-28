مصر تؤكد ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والهجرة، بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه ومسؤولين أوروبيين، لبحث تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وسبل خفض التوتر.

وشملت الاتصالات وزير خارجية ألمانيا، ويوهان فاديفول، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى جانب مسؤولين في المفوضية الأوروبية حسبما قالت وزارة الخارجية في بيان لها السبت.

وتناولت المباحثات وفقا لبيان الخارجية، تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري المتسارع، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد بشكل فوري، وتغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لتفادي انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر.

واستعرض عبد العاطي، الجهود التي تبذلها مصر، بالتنسيق مع شركائها، لدعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف احتواء الأزمة ومنع اتساع نطاقها. كما جدد الوزير إدانة مصر للاعتداءات التي تستهدف دول الخليج والأردن، مؤكدًا تضامن القاهرة الكامل مع هذه الدول في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها. حسبما قالت وزارة الخارجية في بيانها.

وتابعت وزارة الخارجية في بيانها، أن الاتصالات تطرقت أيضًا إلى التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أشار مسؤولون أوروبيون إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية، رغم التأثيرات العالمية للنزاع على النمو وسلاسل الإمداد.

واتفق المشاركون على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، وتكثيف الجهود لدعم التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.