مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتراجع نسبة رضا الجمهور عن أدائه، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات صعبة بعد شهر من الحرب ضد إيران: إما قبول صفقة قد تكون ناقصة والانسحاب، أو تصعيد العمليات العسكرية والمخاطرة بصراع طويل قد يستهلك فترة رئاسته.

على الرغم من النشاط الدبلوماسي المكثف، اختتم ترامب أسبوعاً آخر من الحملة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة وهو يكافح لاحتواء أزمة الشرق الأوسط المتسعة، فيما تحافظ إيران على قبضتها على شحنات النفط والغاز في الخليج وتواصل الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة في المنطقة.

حرب اختيارية

المحللون يقولون إن السؤال المركزي الآن هو ما إذا كان ترامب مستعداً لتخفيف التصعيد أو رفع مستوى الحرب، التي وصفها منتقدوه بأنها "حرب اختيارية"، والتي أشعلت أسوأ صدمة لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ وانتشرت تداعياتها إلى ما وراء المنطقة.، حسبما قالت رويترز في تقرير لها السبت.

ترامب أخبر مساعديه أنه يريد تجنب "حرب أبدية" وإيجاد مخرج تفاوضي، مطالباً إياهم بتوضيح أن مدة الأعمال العدائية التي أعلن عنها علناً تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع، وهو ما وصفه مسؤول رفيع في البيت الأبيض بأنه "جدلي وغير مضمون". في الوقت نفسه، هدد ترامب بتصعيد عسكري كبير إذا فشلت المحادثات.

خيارات ضعيفة

جهود ترامب الدبلوماسية تجاه إيران، بما في ذلك خطة سلام من 15 نقطة أرسلت عبر قناة خلفية مع باكستان، يبدو أنها تعكس بحثاً عاجلاً عن مخرج، لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هناك فرص حقيقية للتوصل إلى مفاوضات مثمرة.

وقال جوناثان بانيكوف، المسؤول الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط في الاستخبارات الوطنية لوكالة رويترز: "الرئيس ترامب يواجه خيارات ضعيفة لإنهاء الحرب. جزء من التحدي هو غياب وضوح حول ما سيكون نتيجة مرضية".

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لرويترز، أن الحملة ضد إيران "ستنتهي عندما يحدد القائد الأعلى أن أهدافنا قد تحققت"، وأن ترامب وضع أهدافاً واضحة. ويقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا بنشر آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين في منطقة الشرق الأوسط محذرا إيران من هجوم مكثف محتمل، قد يشمل استخدام القوات البرية إذا لم تمتثل لمطالبه.

ونقلت رويترز عن خبراء قولهم، إن مثل هذا الاستعراض للقوة قد يكون بهدف خلق نفوذ للحصول على تنازلات من طهران، لكنه يحمل خطر دفع الولايات المتحدة إلى صراع أطول، حيث أن أي التزام بوضع قوات على الأرض الإيرانية قد يثير غضب العديد من الناخبين الأمريكيين.

تحقيق أهداف الحرب

سيناريو محتمل آخر، حسب رويترز نقلا عن خبراء، و هو شن الولايات المتحدة هجومًا جويًا كبيرًا نهائيًا في "عملية الغضب الملحمي" التي أطلقتها أمريكا على إيران، لتقليل القدرات العسكرية الإيرانية والمواقع النووية، ثم يعلن ترامب النصر ويغادر، قائلاً إن أهداف الحرب قد تحققت.

لكن هذا الادعاء وفقا لـ رويترز، سيكون بلا قيمة ما لم يُفتح ممر هرمز الحيوي بالكامل، وهو ما ترفض إيران السماح به حتى الآن. وقد أعرب ترامب عن إحباطه من رفض الحلفاء الأوروبيين إرسال سفن حربية لتأمين الممر المائي.

ترامب، الذي تعهد مرارًا بإبعاد الولايات المتحدة عن النزاعات الخارجية، يبدو أنه يكافح للسيطرة على الحرب المتوسعة التي بدأها مع إسرائيل. فوفقا لرويترز، حتى وهو يواصل إصدار تقييمات انتصارية، أصبح توجيه رسائله أكثر تركيزًا على تهدئة الأسواق المالية المتوترة، واضطر إلى الضغط على كبار مساعديه للتأكيد على أن الحرب ستنتهي قريبًا، وفقًا لمسؤول كبير في البيت الأبيض.

إرث ترامب السياسي

لكن غياب استراتيجية خروج واضحة يحمل مخاطر على إرث ترامب الرئاسي وعلى آفاق حزبه، بينما يسعى الجمهوريون للحفاظ على أغلبية ضيقة في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وكان أكبر خطأ في تقدير ترامب كان مدى رد فعل طهران. فقد استخدمت صواريخها وبوارجها المتبقية لضرب إسرائيل والدول الخليجية المجاورة، وأغلقت في الغالب مضيق هرمز، وهو الممر الذي ينقل خُمس نفط العالم، ما أحدث صدمات كبيرة في الاقتصاد العالمي.، حسب تقرير رويترز.

رهان الحكومة الإيرانية

ومن جانبه، قال جون ألترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن لرويترز: "رهان الحكومة الإيرانية هو أنهم قادرون على تحمل الألم لفترة أطول من خصومهم، وقد يكونون محقين".

وفي الشأن ذاته قال مسؤول في البيت الأبيض، متحدثًا بشرط عدم الكشف عن هويته لرويترز، إن ترامب وفريقه "مستعدون جيدًا" لرد إيران في المضيق، وواثقون من أنه سيفتح قريبًا. ومع ذلك، كان أوضح مؤشر على تزايد قلق ترامب بشأن الحرب يوم الاثنين، عندما تراجع بشكل دراماتيكي عن تهديده بتدمير شبكة الكهرباء الإيرانية إذا لم يسمح بعودة الشحن عبر المضيق.

وفي خطوة اعتبرت على نطاق واسع تهدئة للأسواق، أعلن تعليق تهديده لمدة خمسة أيام لإتاحة الفرصة للدبلوماسية. وفي يوم الخميس، مدد ذلك لعشرة أيام إضافية.