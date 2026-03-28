علقت أوكرانيا على إعلان إيران استهداف مستودعا يضم أنظمة مضادة للطائرات المسيرة الأوكرانية لدعم القوات الأمريكية في الإمارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية السبت: "إن إيران تُدلي بمعلومات عارية عن الصحة بشأن استهدافها مستودعًا يضم أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة أوكرانية الصنع في الإمارات".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي، إن "هذا ليس صحيحاً، ونحن نُفنّد هذه المعلومات رسميًا"، مضيفًا أن طهران "كثيرًا ما تُجري عمليات تضليل إعلامي مماثلة".

خبرات مكافحة الطائرات

وقد سارعت أوكرانيا إلى تقديم خبراتها في مجال مكافحة الطائرات المسيّرة، التي اكتسبتها خلال تصديها لطائرات مسيّرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا، إلى دول الخليج في ظل تعرضها لهجمات إيرانية.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، عقب بيان بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، أعلن فيه خاتم الأنبياء، القيادة المركزية للجيش الإيراني، تدمير مستودع في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في البيان: "بينما استُهدفت مخابئ القادة والجنود الأمريكيين في دبي... استُهدف مستودع أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة أوكرانية الصنع، كان موجودًا في دبي لدعم الجيش الأمريكي... وتم تدميره".

التعاون في مجال الدفاع

في وقت سابق من يوم السبت، صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال جولة غير معلنة في الخليج، بأن كييف وأبوظبي اتفقتا على التعاون في مجال الدفاع. وفي وقت لاحق من يوم السبت، أعلنت قطر عن اتفاقها الخاص مع أوكرانيا.

كما وقّعت أوكرانيا والسعودية أيضاً اتفاقية للدفاع الجوي خلال زيارة زيلينسكي للمملكة، وفقاً لما أفاد به مسؤولان رفيعا المستوى لوكالة فرانس برس يوم الجمعة.