أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية والإسعاف ستستمر في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية بشكل طبيعي وحضوري كامل، دون أي تأثر بتطبيق نظام العمل عن بُعد المقرر في إطار قرار مجلس الوزراء.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث الوزارة، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم السبت، إن نظام العمل عن بُعد (أونلاين) سيقتصر على الجهاز الإداري بالديوان العام للوزارة ومديريات الصحة بالمحافظات، وذلك يوم الأحد فقط، مع استمرار العمل الحضوري في كافة الوحدات والقطاعات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على ترشيد استهلاك الطاقة، مع ضمان عدم تعطيل أي من الخدمات الصحية الحيوية المقدمة للمواطنين.

تحذير من الشبورة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة



