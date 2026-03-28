أعلن فصيل "أهل الكهف"، أحد الفصائل المسلحة ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية" في العراق، تنفيذ هجوم استهدف قاعدة أمريكية داخل الأردن باستخدام ما وصفه بـ"الأسلحة المناسبة".

وأوضح الفصيل، في بيان، أنه يتبنى استهداف ما اعتبره مصالح أمريكية وإسرائيلية في الأردن، مؤكدًا أن عملياته ستستمر بوتيرة متصاعدة خلال الفترة المقبلة.

كما دعا البيان المدنيين إلى تجنب الاقتراب من المواقع التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، محذرًا من مخاطر التواجد في تلك المناطق.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الأمريكي أو الأردني بشأن هذا الإعلان.