فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن وتصعيد عملياته

03:13 م 28/03/2026

استهداف قاعدة أمريكية في الأردن

أعلن فصيل "أهل الكهف"، أحد الفصائل المسلحة ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية" في العراق، تنفيذ هجوم استهدف قاعدة أمريكية داخل الأردن باستخدام ما وصفه بـ"الأسلحة المناسبة".

وأوضح الفصيل، في بيان، أنه يتبنى استهداف ما اعتبره مصالح أمريكية وإسرائيلية في الأردن، مؤكدًا أن عملياته ستستمر بوتيرة متصاعدة خلال الفترة المقبلة.

كما دعا البيان المدنيين إلى تجنب الاقتراب من المواقع التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، محذرًا من مخاطر التواجد في تلك المناطق.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الأمريكي أو الأردني بشأن هذا الإعلان.

فيديو قد يعجبك



تفاصيل حادث الفنان نبيل نورالدين ونقله إلى المستشفى
زووم

تفاصيل حادث الفنان نبيل نورالدين ونقله إلى المستشفى
رئيس هيئة الأنفاق يكشف حقيقة تعديل مواعيد المترو - خاص
أخبار مصر

رئيس هيئة الأنفاق يكشف حقيقة تعديل مواعيد المترو - خاص
رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
أخبار مصر

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
5 أطعمة شائعة تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.. احذرها
نصائح طبية

5 أطعمة شائعة تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.. احذرها

يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
أخبار مصر

يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب