أكد المهندس عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عدم تأثر مواعيد تشغيل أتوبيسات الهيئة بقرار الحكومة بشأن غلق المحال الساعة 9 مساءً اعتبارًا من مساء اليوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

وقال "الشيخ"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم، إن مواعيد التشغيل كما هي سارية منذ انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بدون أي تعديل.

وشدد رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، على أن أي قرار سيتم اتخاذه في هذا الشأن سيكون لاحقًا على تطبيق قرار غلق المحال 9 مساء، وذلك وفق تأثر عملية التشغيل وحركة الركاب بسبب تغيير مواعيد الغلق.

وأشار اللواء عصام الشيخ، إلى أن مواعيد خروج السيارات إلى الخدمة تبدأ بشكل جزئي من الساعة 5:30 صباحًا على أن يستكمل التشغيل الكامل تباعًا حتى الساعة 7 صباحًا.

