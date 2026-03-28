مقتل 5 سوريين وإصابة 8 في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

كتب : وكالات

01:33 م 28/03/2026

سلاح الجو الإسرائيلي

قُتل خمسة سوريين وأُصيب ثمانية آخرون جراء غارة جوية شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، وفق ما أفادت به مصادر رسمية لبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الدفاع المدني التابعة لـ"جمعية الإسعاف الصحي" تمكنت من انتشال جثامين الضحايا ونقل المصابين إلى مستشفيات مدينة صور لتلقي العلاج، عقب استهداف بلدة الحنية فجر السبت.

وفي تطورات ميدانية متزامنة، نفذت طائرة مسيّرة غارة على محيط المقبرة في بلدة عين قانا، كما تعرضت بلدة كفرصير لغارة جوية، في حين شهدت بلدة أرنون قصفًا مدفعيًا متقطعًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وسط استمرار التوترات على الحدود.

