ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات السبت 28-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع الذهب اليوم؟

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا اليوم، نتيجة صعود السعر العالمي للمعدن النفيس واتجاه المستثمرين إليه كملاذ آمن، إلى جانب تأثير تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4566 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5871 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6850 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7828 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78280 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243450 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 391400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.70% إلى نحو 4494 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.