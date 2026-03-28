أعلنت وزارة الدفاع العراقية سقوط طائرة مسيّرة داخل حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة، دون أن تنفجر أو تتسبب في خسائر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الطائرة سقطت صباح السبت ضمن قضاء الدير، داخل نطاق مسؤولية الفوج الثالث اللواء التاسع التابع لمديرية شرطة الطاقة، مشيرة إلى عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية جراء الحادث.

وأضافت أن القوة المتواجدة في الموقع أبلغت على الفور قيادة عمليات البصرة ومركز شرطة النشوة، حيث تم توجيه فرق الهندسة العسكرية وخبراء المتفجرات إلى مكان الحادث للتعامل مع الطائرة ورفعها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت الوزارة استمرار متابعة الموقف من قبل الجهات الأمنية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المنشآت الحيوية وسلامة العاملين فيها.