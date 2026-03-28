ليس إنتر ميامي.. فابريزيو رومانو يتحدث عن وجهة صلاح المقبلة

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، حقيقة مفاوضات إنتر ميامي الأمريكي لضم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح يرحل عن ليفربول

أعلن محمد صلاح، في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وقبل عام من انتهاء عقده مع الريدز.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال لأكثر من ناد، خاصة أنه سيصبح حرا في نهاية الموسم الحالي، ومن بين هذه الأندية إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

حقيقة مفاوضات إنتر ميامي مع صلاح

وقال فابريزيو رومانو، في تصريحات نقلتها شبكة "teamtalk" البريطانية: "صلاح سيكون صفقة "حلم" للدوري السعودي للمحترفين، بالحديث عن إنتر ميامي، كان هناك الكثير من الضجيج في إنجلترا حول احتمال انضمام محمد صلاح إلى ليونيل ميسي هناك"؟

"خاصةً بعد إعلان إنتر ميامي الكبير، مدرج ليو ميسي الجديد في ملعبهم، وهو أمر لا يُصدق. تخيلوا ميسي يلعب في ملعب يحمل مدرجه اسمه، لكن يا رفاق، دعوني أوضح هذا الأمر بوضوح تام: إنتر ميامي ليس في مفاوضات للتعاقد مع محمد صلاح."

وأوضح: "رغم التقارير والشائعات المنتشرة في كل مكان، هذا غير صحيح. لم يفتح صلاح أي مفاوضات مع إنتر ميامي، الحقيقة هي أن صلاح سيغادر ليفربول كلاعب حر في نهاية الموسم - من الناحية الفنية يمتد عقده حتى عام 2027، لكن ليفربول سيسمح له بالرحيل بدون أي رسوم، كجزء من القرار المتبادل بالانفصال."

وشدد: "لذا أصبح بإمكان صلاح الآن التفاوض مع أي نادٍ. توقعوا الكثير من الأخبار، ولكن حتى اليوم، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع أي نادٍ، بالطبع، لا يزال الدوري السعودي للمحترفين يحلم به. لقد حاولوا لمدة عامين، وهذه المرة لديهم فرصة حقيقية. لذا ترقبوا هذا الأمر - ستأتي تحركات كبيرة، ولكن ليس من إنتر ميامي حتى الآن."

واختتم: "فريق ثانٍ من الدوري الأمريكي لكرة القدم "نيويورك سيتي" يستبعد أيضاً التعاقد مع محمد صلاح".

