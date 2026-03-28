أعلن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل خط مياه الشرب الرئيسي بقطر 1400 مم بمنطقة زهراء المعادي، وذلك قبل الموعد المحدد بأكثر من 4 ساعات.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أنه تم بالفعل تشغيل مضخات المياه عقب الانتهاء من الأعمال، مشيرًا إلى أن ضخ المياه سيبدأ في الوصول تدريجيًا إلى مختلف المناطق المتأثرة، وفقًا لطبيعة شبكة التوزيع.

وأوضح محافظ القاهرة، أن فرق العمل التزمت بالجدول الزمني، بل تمكنت من تقليص مدة التنفيذ، بما ساهم في تقليل فترة انقطاع الخدمة عن المواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة لضمان انتظام وصول المياه إلى جميع المناطق في أسرع وقت ممكن.

كانت شركة المياه قد أعلنت أن أعمال تجديد الخط ستؤدي إلى قطع المياه عن مناطق مدينة نصر (ما عدا منطقة زهراء مدينة نصر) – منطقة منشأة ناصر – التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة اعتبارًا من الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة الموافق 27-3-2026 ولمدة 24 ساعة.

اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة



