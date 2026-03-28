تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام 6 أشخاص مستقلين دراجتين ناريتين بالتلويح بأسلحة بيضاء وأداء حركات استعراضية وترهيب المواطنين بإحدى المناطق السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

الداخلية تضبط 6 أشخاص بالإسماعيلية بالدراجات النارية

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين، وهما بدون لوحات معدنية، وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وهم 6 عاطلين أحدهم له معلومات جنائية ومقيمون بالإسماعيلية، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وذلك لسابقة تشاجر أحدهم مع آخر، ما دفعهم للبحث عنه في المنطقة للتعدي عليه.

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي الواقعة.