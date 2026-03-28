إيران تعلن استهداف مستودعا للطائرات المسيرة الأوكرانية في دبي

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني المركزي: "استهدفت القوات المسلحة الإيرانية مستودعا لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية " طائرات مسيرة" والذي يعمل على مساعدة الجيش الأمريكي في دبي".

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي: " تواجد داخل المقر الذي تم استهدافه في دبي نحو 21 أوكرانيًا، وتمت العملية بمشاركة كلا من القوات الجوية والبحرية للحرس الثوري، وتم تدمير المقر بالكامل. ولا تتوافر معلومات حول مصير الأوكرانيين الموجودين في المكان، ومن المحتمل أن يكونوا قد قُتلوا".

استهداف سفينة دعم أمريكية

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، عن استهداف سفينة دعم تابعة للجيش الأمريكي، بالإضافة إلى تدمير طائرتين للتزوّد بالوقود تابعتين للعدو.

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، في بيان له السبت: "في فجر اليوم، تم استهداف سفينة دعم تابعة للجيش الأمريكي، على مسافة ملحوظة من أحد الموانئ".

استهداف مقرين لجنود أمريكيين

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت مقرَّين في دبي يتواجد داخلهما نحو 500 جندي أمريكي.وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في بيانه: "لقد حذرنا سابقًا من أن الجيش الأمريكي، وبسبب الهجوم القوي للقوات المسلحة وتدمير قواعده في المنطقة، قد فرّ واختبأ خارج قواعده. وخلال الساعات الماضية، تم تحديد موقعين؛ حيث كان يوجد أكثر من 400 شخص في الموقع الأول، وأكثر من 100 شخص في الموقع الثاني في دبي".