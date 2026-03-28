الرئيس الإيراني يحذر من استهداف البنية التحتية ويوجه رسالة لدول المنطقة

كتب : وكالات

01:38 م 28/03/2026

مسعود بزشكيان

وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت، رسالة إلى دول المنطقة بشأن الحرب القائمة حاليا، وحذر من استهداف البنية التحتية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن بلاده لن تشن هجمات استباقية، مؤكداً في الوقت نفسه أن إيران سترد بقوة إذا تعرضت بنيتها التحتية أو مراكزها الاقتصادية لأي استهداف.

وأضاف الرئيس مسعود بزشكيان مخاطباً دول المنطقة: "إذا كنتم ترغبون في التنمية والأمن، فلا تسمحوا لأعدائنا باستخدام أراضيكم لإدارة الحرب ضد إيران".

استهداف سفن وطائرات أمريكية

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، عن استهداف سفينة دعم تابعة للجيش الأمريكي، بالإضافة إلى تدمير طائرتين للتزوّد بالوقود تابعتين للعدو.

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، في بيان له السبت: "في فجر اليوم، تم استهداف سفينة دعم تابعة للجيش الأمريكي، على مسافة ملحوظة من أحد الموانئ".

كما أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت مقرَّين في دبي يتواجد داخلهما نحو 500 جندي أمريكي.

