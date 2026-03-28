تراجع الطلب يدفع أسعار الدواجن والبيض لمزيد من الانخفاض بالأسواق

كتب : دينا خالد

02:22 م 28/03/2026

أسعار البيض والدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجع إلى نحو 72 جنيها في المزرعة حاليا، مقابل 79 جنيها للكيلو في المزرعة بالأمس، أي بانخفاض قدره 7 جنيهات للكيلو.

وأشار السيد إلى أن سعر الدواجن تراوح اليوم في بالأسواق بين 80 و85 جنيها للكيلو.

وأوضح السيد، أن هذا التراجع جاء بعد انتهاء شهر رمضان وتراجع معدلات الاستهلاك، في ظل زيادة المعروض من الإنتاج.

وأكد السيد، على أن المتحكم في أسعار الدواجن هو العرض والطلب، ومع هدوء الطلب تتجه الأسعار نحو الانخفاض.

توقعات باستقرار الأسعار

وتوقع السيد استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل توافر الإنتاج من الدواحن ودخول المربيين دورات إنتاج جديدة.

وأضاف أن السوق يشهد فائضا في الإنتاج، حيث يبلغ الإنتاج الحالي نحو 4 ملايين فرخة يوميا، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.5 مليون فرخة يوميا بحلول منتصف 2026، مما يعني زيادة في المعروض تتجاوز 25%.

انخفاض أسعار البيض

وأوضح السيد، أن حال البيض من حال الدواجن، فمع تراجع الطلب انخفض سعر كرتونة البيض اليوم ليسجل 110 جنيهات بالمزرعة مقابل 115 جنيها بالأمس، بانخفاض 5 جنيهات، ليُباع في الأسواق بنحو 130 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.

شعبة الدواجن أسعار الدواجن اليوم أسعار الفراخ

