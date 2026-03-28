إيران تعلن استهداف سفينة دعم أمريكية وطائرتين تزود بالوقود

كتب : وكالات

01:11 م 28/03/2026

استهداف سفينة دعم أمريكية - ارشيفية

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، عن استهداف سفينة دعم تابعة للجيش الأمريكي، بالإضافة إلى تدمير طائرتين للتزوّد بالوقود تابعتين للعدو.

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، في بيان له السبت: "في فجر اليوم، تم استهداف سفينة دعم تابعة للجيش الأمريكي، على مسافة ملحوظة من أحد الموانئ".

استهداف مقرين لجنود أمريكيين

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت مقرَّين في دبي يتواجد داخلهما نحو 500 جندي أمريكي.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، في بيان له السبت: "مع التذكير بالتحذيرات السابقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن فرار قوات الجيش الأمريكي من قواعدها في المنطقة، تم تنفيذ هجوم صاروخي وبالطائرات المسيّرة ضد مقرَّين يتواجد داخلهما عسكريون أمريكيون في دبي".

استهداف الموقعين بصاروخ وطائرات

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في بيانه: "لقد حذرنا سابقًا من أن الجيش الأمريكي، وبسبب الهجوم القوي للقوات المسلحة وتدمير قواعده في المنطقة، قد فرّ واختبأ خارج قواعده. وخلال الساعات الماضية، تم تحديد موقعين؛ حيث كان يوجد أكثر من 400 شخص في الموقع الأول، وأكثر من 100 شخص في الموقع الثاني في دبي".

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الإيرانية بنفي أو إثبات تلك الأخبار التي أعلنها مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني.

