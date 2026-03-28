يستعد مجلس الشورى الإسلامي في إيران لمناقشة مشروع قانون يتضمن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، في خطوة تعكس تصاعد التوترات المرتبطة بالملف النووي.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ووكالة تسنيم أن النائب عن طهران مالك شريعتي أعلن إدراج المشروع على جدول أعمال البرلمان بصفة عاجلة، موضحًا أنه يتضمن ثلاثة محاور رئيسية.

وتشمل بنود المشروع إعلان الانسحاب من المعاهدة، وإلغاء قانون المبادرة المتبادلة المرتبط بتنفيذ الاتفاق النووي، إلى جانب دعم التوجه نحو إبرام اتفاقيات دولية جديدة مع دول ذات توجهات مشتركة، من بينها تكتلات مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، بهدف تطوير التكنولوجيا النووية السلمية.

وأشار شريعتي إلى أن المقترح يهدف إلى تعزيز ما وصفه بالحقوق النووية للشعب الإيراني.

وفي المقابل، أفادت بلومبرغ أن البرلمان لا يمتلك صلاحية اتخاذ قرار الانسحاب بشكل منفرد، إذ يتطلب ذلك مراجعة وموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، المسؤول عن القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد المواجهات العسكرية، حيث تتعرض إيران لهجمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أواخر الشهر الماضي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه أهداف إسرائيلية وقواعد أمريكية، إضافة إلى مواقع في دول خليجية والأردن.