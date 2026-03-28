ضبط مندوبة استولت على 3 ملايين جنيه بالقاهرة



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة استيلاء على مبالغ مالية بإحدى شركات التمويل الاستهلاكي بالقاهرة، عقب تلقي بلاغ من مسؤول بالشركة، أفاد بتضررهم من مندوبة مبيعات تعمل بأحد الفروع، لقيامها بالتلاعب في نظام التشغيل الإلكتروني والاستيلاء على أموال الشركة دون وجه حق.

حيلة ذكية تنتهي بالضبط.. مندوبة تسرق شركة تمويل بالقاهرة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهمة استغلت طبيعة عملها، وتمكنت من الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام التشغيل الإلكتروني من مديرها بأسلوب المغافلة.

وقامت باستخدام تلك البيانات في تفعيل عدد من الحسابات الوهمية عبر أحد التطبيقات التابعة للشركة، ما مكنها من الاستيلاء على قيمة التمويلات الممنوحة لتلك الحسابات.

وأوضحت التحريات أن إجمالي المبالغ المستولى عليها تجاوز 3 ملايين جنيه.

سرقة إلكترونية من الداخل.. القبض على مندوبة بالقاهرة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه عُثر على أدلة تؤكد ارتكابها الواقعة.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.