استقبل وزير في الحكومة الإماراتية، سهيل محمد المزروعي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه التقى برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وقت تتزايد فيه ترابطات الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وأضاف زيلينسكي، أن الجانبين ناقشا الأزمة الأمنية والهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني يمتلك خبرة تمتد لسنوات في التصدي لمثل هذه الهجمات.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "متلك أوكرانيا خبرة ذات صلة في هذا المجال — فقد تعرضت مدننا، للأسف، لهجمات يومية على مدار أربع سنوات من الحرب الشاملة"، مضيفًا أن أوكرانيا طورت نظامًا للدفاع ضد الطائرات المسيّرة والصواريخ. وتابع: "اتفقنا على التعاون في مجال الأمن والدفاع".

توقيع اتفاق تبادل

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة دبلوماسية لزيلينسكي في الشرق الأوسط. وكان قد أعلن يوم الجمعة توقيع اتفاق مع السعودية لتبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الدفاع ضد الطائرات المسيّرة.

كما تعكس هذه التحركات كيف أن أوكرانيا — التي كانت تُنظر إليها لسنوات على أنها متلقٍ للمساعدات العسكرية الأجنبية — باتت خبراتها مطلوبة بشكل متزايد من قبل حلفاء الولايات المتحدة، الذين يقرّون بأن كييف اكتسبت خبرة ميدانية لا تمتلكها واشنطن.

وتتداخل الحربان — الغزو الروسي لأوكرانيا، والهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران — بشكل متزايد، حيث تدعم روسيا إيران، التي زودت موسكو بأسلحة، أبرزها طائرات "شاهد" المسيّرة بعيدة المدى. وفي المقابل، يعرض زيلينسكي أنظمة أوكرانية على دول الشرق الأوسط التي تتعرض لهجمات إيرانية.

مساعدة خصوم إيران

ويمتلك زيلينسكي دافعًا واضحًا لمساعدة خصوم النظام الإيراني، إذ إن طائرات "شاهد" الإيرانية المسيّرة أرعبت المدن الأوكرانية، وأي ضربة لإيران تُعد أيضًا ضربة لموسكو.

ولم يوضح زيلينسكي ما الذي يأمل في الحصول عليه مقابل تقديم المساعدة في مجال الدفاع الجوي، لكنه أشار يوم الجمعة إلى أن "السعودية تمتلك أيضًا قدرات تهم أوكرانيا، وهذا التعاون يمكن أن يكون مفيدًا للطرفين".