ساعات فاخرة ومبلغ مالي.. سرقة لاعبين من منتخب غانا في معسكر النمسا

تعرضت بعثة منتخب غانا للسرقة خلال وجودهم في فيينا، لمواجهة النمسا وديا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادا لكأس العالم 2026.

سرقة لاعبي منتخب غانا

وفقا لـ"رويترز"، قال مسؤولون في الشرطة إن اثنين من لاعبي كرة القدم الغانيين الموجودين في فيينا لخوض مباراة ودية ضد النمسا أبلغوا عن سرقة ساعة فاخرة من فندقهم.

وقال متحدث باسم شرطة فيينا إن ساعات رولكس التي تبلغ قيمتها "مبلغًا منخفضًا إلى متوسط ​​من خمسة أرقام باليورو" والمبالغ النقدية سرقت من غرفتين منفصلتين في الفندق.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أنه لم يقع أي أعمال عنف، دون الإفصاح عن أسماء اللاعبين، ولم يصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم أي تعليق.

وتأهلت غانا والنمسا لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتنطلق في يونيو المقبل.

منتخب النمسا يكتسح غانا

وفاز منتخب النمسا على منتخب غانا بنتيجة 5-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين للمونديال.

اقرأ أيضًا:

ليس إنتر ميامي.. فابريزيو رومانو يتحدث عن وجهة صلاح المقبلة

أثق في اللاعبين.. هاني أبو ريدة يشيد بأداء منتخب مصر أمام السعودية



