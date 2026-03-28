الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

- -
18:00

بترو دي لواندا

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
21:30

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

كوريا الجنوبية

- -
16:00

كوت ديفوار

ساعات فاخرة ومبلغ مالي.. سرقة لاعبين من منتخب غانا في معسكر النمسا

كتب : هند عواد

01:21 م 28/03/2026

منتخب غانا

تعرضت بعثة منتخب غانا للسرقة خلال وجودهم في فيينا، لمواجهة النمسا وديا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادا لكأس العالم 2026.

وفقا لـ"رويترز"، قال مسؤولون في الشرطة إن اثنين من لاعبي كرة القدم الغانيين الموجودين في فيينا لخوض مباراة ودية ضد النمسا أبلغوا عن سرقة ساعة فاخرة من فندقهم.

وقال متحدث باسم شرطة فيينا إن ساعات رولكس التي تبلغ قيمتها "مبلغًا منخفضًا إلى متوسط ​​من خمسة أرقام باليورو" والمبالغ النقدية سرقت من غرفتين منفصلتين في الفندق.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أنه لم يقع أي أعمال عنف، دون الإفصاح عن أسماء اللاعبين، ولم يصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم أي تعليق.

وتأهلت غانا والنمسا لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتنطلق في يونيو المقبل.

منتخب النمسا يكتسح غانا

وفاز منتخب النمسا على منتخب غانا بنتيجة 5-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين للمونديال.

اقرأ أيضًا:

ليس إنتر ميامي.. فابريزيو رومانو يتحدث عن وجهة صلاح المقبلة

أثق في اللاعبين.. هاني أبو ريدة يشيد بأداء منتخب مصر أمام السعودية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب غانا كأس العالم 2026 النمسا

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
المهن التمثيلية تكشف تطورات حالة الفنان طارق النهري الصحية - خاص
المهن التمثيلية تكشف تطورات حالة الفنان طارق النهري الصحية - خاص

يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب