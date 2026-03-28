أول تعليق من المايسترو هاني فرحات بعد حفل أنغام في السعودية

أعلنت المطربة هدير نبيل، انفصالها رسميا عن زوجها وهو رجل أعمال سعودي بعد زواج دام لعامين و 6 أشهر، وذلك بعد اتفاق ودي فيما بينهما.

طلاق هدير نبيل عن زوجها في هدوء تام

وأكدت هدير نبيل في تصريحاتها الصحفية، أن الانفصال تم في هدوء تام بينهما بشكل مليئ بالاحترام والتقدير والتفاهم المتبادل، بعيدًا عن أي خلافات أو نزاعات.

وأوضحت، أن قرار الانفصال عن زوجها جاء نتيجة اختلافات طبيعية في أسلوب الحياة والرؤى المستقبلية، وهو أمر قد يحدث في كثير من العلاقات رغم الاحترام المتبادل.

وأضافت، أنها تتمنى التوفيق للطرف الآخر في حياته القادمة، مؤكدة أنها ستركز في المرحلة المقبلة على حياتها الشخصية والعودة بقوة إلى نشاطها الفني والموسيقي.

"حكايات الحب" آخر أعمال هدير نبيل الغنائية

يذكر أن، آخر أعمال هدير نبيل الغنائية أغنية "حكايات الحب"، وتنتظر طرح فيلم "في الأوضة" الذي تظهر فيه كممثلة وتغني أغنية الفيلم التي تحمل اسم "في الطراوة"، والعمل يشارك في بطولته حامد الشراب ولبني ونس وحسن عيد وسامي مغاوري وسامح بسيوني.



