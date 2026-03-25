الأمين العام للأمم المتحدة يعين مبعوثا خاصا لحرب إيران

كتب : د ب أ

09:42 م 25/03/2026

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مبعوثا خاصا للعمل على إنهاء حرب إيران.

وقال جوتيريش في نيويورك اليوم الأربعاء إن الدبلوماسي الفرنسي جان أرنو سيقود جهود الأمم المتحدة للتعامل مع الصراع وتداعياته.

وقد عمل أرنو سابقا كمبعوث للأمم المتحدة في أفغانستان وكولومبيا وبوليفيا.

وحذر جوتيريش من أن الحرب تخرج عن نطاق السيطرة، داعيا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف القتال، بينما حث إيران على وقف الهجمات على الدول المجاورة.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما واسع النطاق ضد إيران في نهاية فبرايرالماضي، وانتشر الصراع إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع.

وردت طهران بضربات ضد إسرائيل وكذلك منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية في دول الخليج المتحالفة مع واشنطن.

حرب إيران أنطونيو جوتيريش إيران وأمريكا الشرق الأوسط الأمم المتحدة أمريكا وإسرائيل مبعوث الأمم المتحدة إيران جان أرنو

