كتب : د ب أ

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مبعوثا خاصا للعمل على إنهاء حرب إيران.

وقال جوتيريش في نيويورك اليوم الأربعاء إن الدبلوماسي الفرنسي جان أرنو سيقود جهود الأمم المتحدة للتعامل مع الصراع وتداعياته.

وقد عمل أرنو سابقا كمبعوث للأمم المتحدة في أفغانستان وكولومبيا وبوليفيا.

وحذر جوتيريش من أن الحرب تخرج عن نطاق السيطرة، داعيا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف القتال، بينما حث إيران على وقف الهجمات على الدول المجاورة.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما واسع النطاق ضد إيران في نهاية فبرايرالماضي، وانتشر الصراع إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع.

وردت طهران بضربات ضد إسرائيل وكذلك منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية في دول الخليج المتحالفة مع واشنطن.