أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، تم اعتراض وتدمير 13 منها، فيما سقط 7 صواريخ خارج منطقة التهديد دون أن تشكّل أي خطر.

وأضاف العطوان في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن القوات المسلحة رصدت 9 طائرات مسيرة معادية، حيث تم تدمير 6 منها، واستهدفت 2 طائرة مسيّرة أحد خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق يتم التعامل معه من قبل الفرق المختصة، دون تسجيل إصابات بشرية. فيما سقطت طائرة مسيّرة واحدة خارج منطقة التهديد.

وتمكنت قوة من الحرس الوطني من تدمير طائرة مسيّرة و5 طائرات مسيرة ضمن مواقع المسؤولية في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية. وتؤكد القوات المسلحة الكويتية جاهزيتها الكاملة لحماية أمن الوطن وصون سيادته.