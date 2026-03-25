البيت الأبيض: المباحثات لم تنته بعد رفض إيران الاقتراح الأمريكي

كتب : وكالات

09:15 م 25/03/2026

كارولين ليفيت

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن المباحثات مع إيران لم تنته بعد، بعد ما تردد عن رفض طهران الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

وأضافت المتحدثة الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت أكبر حملة لتدمير مكونات البحرية الإيرانية خلال 3 أسابيع.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن أهداف العملية العسكرية ضد إيران تتحقق، وأن مدتها المقدرة بين 4 إلى 6 أسابيع، لكن القوات الأمريكية متقدمة على الجدول الزمني.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الجيش الأمريكي يركز على شل قدرات النظام الإيراني، الذي بدأ يبحث عن مخرج، كما تم تدمير أكثر من 140 قطعة بحرية إيرانية، بينها حوالي 50 قاربًا مخصصًا لزرع الألغام.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن خيار الرئيس ترمب المفضل هو السلام دائمًا، مع التأكيد في الوقت نفسه على الاستعداد لمزيد من الضربات إذا لم يفهم الإيرانيون أنهم هُزموا، مع التحذير من خطأ سوء التقدير مرة أخرى.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن أي أعمال عنف مستقبلية ستكون نتيجة رفض إيران التوصل إلى اتفاق واستيعاب حقيقة هزيمتها.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن العملية العسكرية تهدف إلى تفكيك قاعدة الصناعة الدفاعية الإيرانية ومنع ظهور تهديدات مستقبلية للمنطقة، بما في ذلك حماية حرية تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن النظام الإيراني بدأ يعاني تراجع قدرته على الدفاع عن أراضيه، وأن الولايات المتحدة قريبة من تحقيق الأهداف الجوهرية لعملية الغضب الملحمي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة ومثمرة، وأن العناصر المتبقية من النظام الإيراني لديها فرصة للتعاون مع الولايات المتحدة والتخلي عن الطموحات النووية، مشددة على أن بعض المعلومات الإعلامية حول خطة أمريكية من 15 بندًا للتفاوض مع إيران غير دقيقة، ولن يتم الخوض في التفاصيل الدقيقة لهذه المباحثات في هذه المرحلة.

