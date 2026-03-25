البيت الأبيض: المحادثات مع إيران حساسة ونائب الرئيس شارك فيها

كتب : وكالات

08:59 م 25/03/2026

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن المحادثات الدبلوماسية مع إيران بالغة الحساسية، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية لن تخوض في تفاصيلها في الوقت الحالي.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شارك في المناقشات بشأن إيران خلال الفترة الماضية.

وأشارت ليفيت إلى أن اغتيال القيادة الإيرانية بالكامل أدى إلى تغييرات في النظام، وأن الإدارة الأمريكية تأمل بوجود شخصية في موقع القيادة داخل إيران تكون أكثر ودا وتجاوبًا ومستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن المحادثات مع إيران لم تصل إلى طريق مسدود وهي مستمرة وما زالت مثمرة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل
تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع
أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟