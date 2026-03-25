قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن المحادثات الدبلوماسية مع إيران بالغة الحساسية، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية لن تخوض في تفاصيلها في الوقت الحالي.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شارك في المناقشات بشأن إيران خلال الفترة الماضية.

وأشارت ليفيت إلى أن اغتيال القيادة الإيرانية بالكامل أدى إلى تغييرات في النظام، وأن الإدارة الأمريكية تأمل بوجود شخصية في موقع القيادة داخل إيران تكون أكثر ودا وتجاوبًا ومستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن المحادثات مع إيران لم تصل إلى طريق مسدود وهي مستمرة وما زالت مثمرة.