نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، صحة ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بشأن إسقاط مقاتلة من طراز "F-18" فوق منطقة تشابهار باستخدام منظومات دفاع جوي متطورة.

"سنتكوم" تنفي إسقاط مقاتلة

أكدت القيادة المركزية، في بيانها المقتضب، اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم إسقاط أي طائرة مقاتلة تابعة للولايات المتحدة بنيران إيرانية"، واصفة الأنباء التي روّجت لها طهران بأنها "غير صحيحة تماما".

🚫FALSE: The Islamic Revolutionary Guard Corps announced a U.S. F/A-18 fighter was struck over Chabahar using new advanced air defense systems.



✅TRUE: No U.S. fighter aircraft have been shot down by Iran. pic.twitter.com/I25QFjYo0l — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 25, 2026

بين "الدفاع الجوي" والنفي الأمريكي

يأتي هذا النفي بعد وقت قصير من صدور بيان رسمي عن العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، ادعى فيه "إصابة المقاتلة الأمريكية" بنيران دفاعات "البسیج" التابعة للشبكة المتكاملة للدفاع الجوي.

وبينما يتمسك الجانب الإيراني بروايته حول استهداف الطائرة وتدمير "140 مسيّرة"، تصر واشنطن على أن كافة طائراتها في المنطقة لم تتعرض لأي خسائر، مما يضع المنطقة أمام حالة من "الحرب الإعلامية" المتصاعدة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.