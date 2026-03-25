إعلان

بعد إعلان إيران إسقاط "F-18" الأمريكية.. واشنطن تنفي فقدان أي مقاتلة

كتب : مصطفى الشاعر

09:06 م 25/03/2026

القيادة المركزية الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، صحة ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بشأن إسقاط مقاتلة من طراز "F-18" فوق منطقة تشابهار باستخدام منظومات دفاع جوي متطورة.

"سنتكوم" تنفي إسقاط مقاتلة

أكدت القيادة المركزية، في بيانها المقتضب، اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم إسقاط أي طائرة مقاتلة تابعة للولايات المتحدة بنيران إيرانية"، واصفة الأنباء التي روّجت لها طهران بأنها "غير صحيحة تماما".

بين "الدفاع الجوي" والنفي الأمريكي

يأتي هذا النفي بعد وقت قصير من صدور بيان رسمي عن العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، ادعى فيه "إصابة المقاتلة الأمريكية" بنيران دفاعات "البسیج" التابعة للشبكة المتكاملة للدفاع الجوي.

وبينما يتمسك الجانب الإيراني بروايته حول استهداف الطائرة وتدمير "140 مسيّرة"، تصر واشنطن على أن كافة طائراتها في المنطقة لم تتعرض لأي خسائر، مما يضع المنطقة أمام حالة من "الحرب الإعلامية" المتصاعدة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مقاتلة "F-18" الأمريكية حرب إيران غيران وأمريكا الحرب في إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو
شئون عربية و دولية

إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو

نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟
تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز
رياضة عربية وعالمية

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
أخبار مصر

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟