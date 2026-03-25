كتب : د ب أ

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هجمات إيران على جيرانها وذلك خلال مناقشة طارئة في جنيف اليوم الأربعاء.

ورفضت إيران مشروع القرار المقترح الذي "يدين بأشد العبارات الهجمات السافرة التي شنتها جمهورية إيران الإسلامية على أراضي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن".

وبما أن إيران لم تطالب بالتصويت، فقد تم تبني مشروع القرار بالإجماع.

تناول النص هجمات إيران على الدول المجاورة فقط، وليس هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال السفير الإيراني علي بحريني، إنه منذ 28 فبرايرالماضي، فقد أكثر من 1500 شخص حياتهم في إيران، من بينهم 300 قاصر.

وأضاف أن نحو 45 ألف منزل تعرضت للتدمير أو تضررت، كما تعرض ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة للقصف. ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وبناء على طلب إيران والصين وكوبا، ستعقد مناقشة طارئة أخرى حول الحرب الإيرانية في جنيف يوم الجمعة. وستركز المناقشة على الهجمات على المرافق التعليمية وحقوق الإنسان وخاصة الأطفال في النزاعات المسلحة.