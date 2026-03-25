أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، عن إصابة مقاتلة من طراز "F-18" تابعة للجيش الأمريكي، بنيران قوات الدفاع الجوي التابعة لـ "البسیج" تحت الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي للبلاد.

"إصابة مباشرة" لمقاتلة أمريكية

بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، فإن استهداف المقاتلة يأتي في أعقاب عمليات سابقة للدفاع الجوي أسفرت عن "إصابة عدة مقاتلات معادية وطائرة من طراز F-35".

"140 مسيّرة" في قبضة الدفاعات

وفي تطور ميداني متسارع، كشفت الوكالة، أن أعداد الطائرات بدون طيار "المسيّرة" التابعة للعدو والتي تم تدميرها "تقترب من 140 طائرة"، وسط استمرار الاستنفار الأمني والدفاعي الشامل في الأجواء الإيرانية لمواجهة أي خروقات جديدة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.