الحكومة اليمنية تعلن حالة التأهب القصوى لمواجهة أي مستجدات مناخية

كتب : د ب أ

08:52 م 25/03/2026

محسن العمري وزير النقل اليمني

أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء البقاء في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي مستجدات مناخية، بعد ساعات من وفاة جندي وإصابة عشرات جراء الأمطار في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقال وزير النقل محسن العمري في بيان "عقدت اجتماعاً مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، فارس شعفل، ومدير عام ميناء الوديعة، عامر الصيعري، للوقوف على حجم التداعيات وضمان سلامة المواطنين".

وأوضح أن ميناء الوديعة البري لم يتأثر في بنيته التشغيلية، وأن الحركة المرورية للمسافرين والشاحنات مستمرة بشكل طبيعي وانسيابي تماماً والطريق الدولي المؤدي إلى المنفذ "سالك وآمن"، ولا توجد أي عوائق طبيعية تعيق حركة السير نتيجة العاصفة.

وأضاف أنه وجه ببدء العمل الميداني الفوري لتقييم الأضرار بدقة ورفع التقارير أولاً بأول وعلى ضرورة بقاء كافة الطواقم في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي مستجدات مناخية قد تطرأ، وتقديم كل سبل الدعم والمساعدة لضمان عدم توقف العمل لثانية واحدة، مع التأكيد على التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات الأمنية والمدنية.

وختم قائلا "نحن نراقب الوضع عن كثب، وسلامة الميناء ومرتاديه تظل على رأس أولوياتنا".

وقبل ساعات، أسفرت الأمطار والعواصف عن وفاة جندي وإصابة 30 آخرين في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية بمحافظة حضرموت.

