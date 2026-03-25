ميرتس: إنهاء الحرب في إيران هو أفضل وسيلة لاستعادة السيطرة على أسعار الوقود

كتب : د ب أ

07:54 م 25/03/2026

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس انفتاحاً على اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والوقود الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال المستشار الألماني خلال جلسة استجواب الحكومة في البرلمان الاتحادي، اليوم الأربعاء، إن هناك حزمة أولى من الإجراءات —تتضمن من بين أمور أخرى آليات لتثبيت الأسعار في محطات الوقود — يمكن أن يتم إقرارها هذا الأسبوع في البرلمان ومجلس الولايات. واستطرد مستدركا:" لكن ذلك لن يكون كافياً لكبح الأسعار بالقدر الذي يجعلها مقبولة من جديد للمستهلكين".

ورأى ميرتس أن اتخاذ المزيد من الإجراءات هو أمر وارد بالتأكيد لهذا السبب، وفي معرض رده على المطالب برفع علاوة التنقل، قال ميرتس:" قد تكون زيادة علاوة التنقل أحد هذه الإجراءات، لكن مفعولها لن يظهر إلا في العام المقبل مع تقديم الإقرارات الضريبية ذات الصلة".

في المقابل، أعرب ميرتس عن تشككه تجاه مقترحات أخرى، حيث قال:"يبدو لي أن ضريبة الأرباح الاستثنائية تثير مشكلات قانونية وضريبية جسيمة فيما يتعلق بتعريف الربح الاستثنائي ذاته، ومع ذلك فأنا منفتح على أي نقاش".

وفي ختام حديثه في هذا الشأن شدد المستشار الألماني قائلاً: "لا يمكننا تعويض كل تطور في الأسعار من خلال الإجراءات الضريبية أو عبر ميزانية الدولة. إن أفضل وسيلة لاستعادة السيطرة على الأسعار هي إنهاء الحرب في إيران"، مؤكداً أن الحكومة الألمانية تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن.

