أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عن استعداد مصر لاستضافة أي اجتماعات تتعلق بإيران طالما أنها تخدم مسار التهدئة.

وقال عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي للمراسلين الأجانب، اليوم الأربعاء، إن مصر تدعم مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض مع إيران.

شدد عبد العاطي على ضرورة مواصلة الجهود، قائلاً إن الأمر "يتعلق بالدبلوماسية والمفاوضات".

وأوضح أن جميع التطورات في المنطقة "حاضرة في المشهد"، بما في ذلك الأوضاع في غزة والسودان، والتطورات الإقليمية، ومستقبل الترتيبات في المنطقة.

وأضاف أن هناك جهوداً تُبذل بشأن قطاع غزة مع ممثلي مجلس السلام وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة والدول العربية، بهدف التركيز على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بكافة استحقاقاتها، والمتصلة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وسحب السلاح، وبقية البنود وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن مصر تقوم بتدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في القاهرة تمهيداً للدفع بها إلى داخل القطاع لتولي المهام الأمنية، بالتزامن مع دخول اللجنة الفلسطينية لمباشرة مهامها في تهيئة الظروف الميدانية.