وزير الخارجية يبدي استعداد مصر لاستضافة أي اجتماعات تتعلق بإيران

كتب : وكالات

08:02 م 25/03/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عن استعداد مصر لاستضافة أي اجتماعات تتعلق بإيران طالما أنها تخدم مسار التهدئة.

وقال عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي للمراسلين الأجانب، اليوم الأربعاء، إن مصر تدعم مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض مع إيران.

شدد عبد العاطي على ضرورة مواصلة الجهود، قائلاً إن الأمر "يتعلق بالدبلوماسية والمفاوضات".

وأوضح أن جميع التطورات في المنطقة "حاضرة في المشهد"، بما في ذلك الأوضاع في غزة والسودان، والتطورات الإقليمية، ومستقبل الترتيبات في المنطقة.

وأضاف أن هناك جهوداً تُبذل بشأن قطاع غزة مع ممثلي مجلس السلام وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة والدول العربية، بهدف التركيز على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بكافة استحقاقاتها، والمتصلة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وسحب السلاح، وبقية البنود وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن مصر تقوم بتدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في القاهرة تمهيداً للدفع بها إلى داخل القطاع لتولي المهام الأمنية، بالتزامن مع دخول اللجنة الفلسطينية لمباشرة مهامها في تهيئة الظروف الميدانية.

حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط الهجمات الإيرانية الحرب على إيران مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز
رياضة عربية وعالمية

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز

وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل
بعد موجة الطقس السيئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية
أخبار مصر

بعد موجة الطقس السيئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية
البيت الأبيض: المباحثات لم تنته بعد رفض إيران الاقتراح الأمريكي
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المباحثات لم تنته بعد رفض إيران الاقتراح الأمريكي
إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو
شئون عربية و دولية

إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو

أخبار

المزيد

وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟